2020-06-01T19:45:45+03:00
Общество

Илья Варламов: деревянные дома в Рязани сносят с периодичностью раз в неделю

По мнению журналиста и блогера, полноценную акцию градозащитники провести не могут
Иван АНТОНОВ
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Активисты ВООПиК запечатлели начало сноса дома на Садовой. Фото: сообщество ВКонтакте.Активисты ВООПиК запечатлели начало сноса дома на Садовой. Фото: сообщество ВКонтакте.
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Как и во многих других областных центрах, в Рязани массово сносят и сжигают деревянные дома, в том числе исторические. Об этом заявил журналист и блогер Илья Варламов. Он говорит о том, что "коронавирусная изоляция стала отличной возможностью довести дело до конца. Вместо того, чтобы спасать деревянные дома, их сносят с периодичностью раз в неделю, пользуясь тем, что полноценную акцию протеста градозащитники устроить не смогут".

Подтверждением слов Варламова стало сообщение на странице ВКонтакте Рязанского отделения ВООПиК. В нем, в частности, говорится: "Дом № 14 по ул. Садовой. Снос ведет ООО "Монолит", связанное с "Северной компанией". Они прямо сейчас уничтожают историю не только Рязани, но и всей нашей страны. В субботу 30 мая 2020 бульдозеры и экскаваторы ровняют с землей сразу 2 дореволюционных дома по Садовой: дом 10 и 14".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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