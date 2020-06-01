Илья Варламов: деревянные дома в Рязани сносят с периодичностью раз в неделю

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Как и во многих других областных центрах, в Рязани массово сносят и сжигают деревянные дома, в том числе исторические. Об этом заявил журналист и блогер Илья Варламов. Он говорит о том, что "коронавирусная изоляция стала отличной возможностью довести дело до конца. Вместо того, чтобы спасать деревянные дома, их сносят с периодичностью раз в неделю, пользуясь тем, что полноценную акцию протеста градозащитники устроить не смогут".

Подтверждением слов Варламова стало сообщение на странице ВКонтакте Рязанского отделения ВООПиК. В нем, в частности, говорится: "Дом № 14 по ул. Садовой. Снос ведет ООО "Монолит", связанное с "Северной компанией". Они прямо сейчас уничтожают историю не только Рязани, но и всей нашей страны. В субботу 30 мая 2020 бульдозеры и экскаваторы ровняют с землей сразу 2 дореволюционных дома по Садовой: дом 10 и 14".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Почему в центре Рязани спешат снести деревянные дома

Тем временем губернатор Николай Любимов все никак не подпишет документ, запрещающий это делать (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU