Прилепин и Охлобыстин приедут в Рязань ради агитации и субботника

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:34:56+03:00

Писатель с подобным визитом впервые приезжает в Рязань. В октябре прошлого года он встретился с главой региона и долго общался с журналистами. Фото: Павел АВЕРИН

Они обсудят проблемы «Есенинской Руси» и поучаствуют в восстановлении старинного дома

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5-6 июня в Рязань приедут Захар Прилепин и Иван Охлобыстин. Знаменитости, ставшие лицами одной из партий, откроют в городе предвыборный штаб перед грядущими выборами-2020 в Рязанскую областную Думу.

Прилепин и Охлобыстин поучаствуют в презентации проектов местных активистов. Первый, уроженец Скопинского района, в Константинове встретится с жителями «Есенинской Руси», которые столкнулись с «рядом проблем» из-за создания достопримечательного места.

Еще одной точкой визита станет улица Петрова, 4, где в октябре 2020 года планируется открыть «Есенин Центр». Дом уж было расселили и признали подлежащем сносу, но теперь ждут его передачи в собственность нового учреждения и, несмотря на «правовые трудности», надеются уже в июне начать реконструкцию.

В будущем «Есенин Центре» Прилепин и Охлобыстин должны присоединиться к волонтерскому субботнику по восстановлению старинного деревянного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU