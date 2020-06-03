2020-06-03T16:34:56+03:00
Общество

Прилепин и Охлобыстин приедут в Рязань ради агитации и субботника

Они обсудят проблемы «Есенинской Руси» и поучаствуют в восстановлении старинного дома
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Писатель с подобным визитом впервые приезжает в Рязань. В октябре прошлого года он встретился с главой региона и долго общался с журналистами.Писатель с подобным визитом впервые приезжает в Рязань. В октябре прошлого года он встретился с главой региона и долго общался с журналистами.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

5-6 июня в Рязань приедут Захар Прилепин и Иван Охлобыстин. Знаменитости, ставшие лицами одной из партий, откроют в городе предвыборный штаб перед грядущими выборами-2020 в Рязанскую областную Думу.

Прилепин и Охлобыстин поучаствуют в презентации проектов местных активистов. Первый, уроженец Скопинского района, в Константинове встретится с жителями «Есенинской Руси», которые столкнулись с «рядом проблем» из-за создания достопримечательного места.

Еще одной точкой визита станет улица Петрова, 4, где в октябре 2020 года планируется открыть «Есенин Центр». Дом уж было расселили и признали подлежащем сносу, но теперь ждут его передачи в собственность нового учреждения и, несмотря на «правовые трудности», надеются уже в июне начать реконструкцию.

В будущем «Есенин Центре» Прилепин и Охлобыстин должны присоединиться к волонтерскому субботнику по восстановлению старинного деревянного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Паводком в Шацком районе унесло 150-килограмового теленка
В Рязани запустили опрос по капитальному ремонту дорог в 2021 году
«Елатомскому стрелку» продлили срок содержания под стражей
К 2024 году биатлонный комплекс в Рязани будет стоить 200 млн рублей
Рязанец рассказал о варварской реконструкции на бывшем заводе «Центролит»
В Рязани собаку закопали во дворе – нарушителю сулит немалый штраф
В Рязани и области на несколько часов отключат телевидение
В Рязани появится специальная трасса для радиоуправляемых машинок
Прилепин и Охлобыстин приедут в Рязань ради агитации и субботника
Михаил Сентюрин не стал продлевать контракт с ФК «Рязань»
Появилось эпичное видео из затопленного шацкого села
Рязанский онкоцентр возобновил запись по новому телефону регистратуры
В Рязань и Рязанскую область идет новый ливневый заряд
Справились с рекой. Движение по понтонным мостам в Рязанской области восстановлено
Проезд по улице Великанова 4 июня будет перекрыт