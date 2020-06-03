3 Июнь 2020 2020-06-03T15:30:35+03:00

Михаил Сентюрин не стал продевать контракт с ФК «Рязань». Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

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Полузащитник ФК «Рязань» Михаил Сентюрин не стал продлевать контракт на будущий сезон, хотя руководство предложило соглашение с увеличением заработной платы. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, Сентюрин влился в рязанскую команду летом 2017 года, когда ему было 16 лет. Неоднократно молодого полузащитника вызывали в юношескую сборную России для участия в международных турнирах.

В декабре 2018 года Михаил ездил на просмотр в сербскую «Црвену Звезду». Позже в СМИ появилась информация, что Михаилом интересовались «Бенфика-Б».

Как сообщил «Комсомолке» сам Михаил Сентюрин, он пока не знает своего будущего клуба.

— Пока сам не знаю, где буду играть, но, скорее всего, в одном из клубов ФНЛ, — отметил рязанский спортсмен.

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ИСТОЧНИК KP.RU