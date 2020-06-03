Проезд по улице Великанова 4 июня будет перекрыт
Движение транспорта по улице Великанова 4 июня будет закрыто с 8.00 до 24.00. Как сообщили в администрации Рязани, такие изменения произойдут из-за аварийного ремонта теплосетей в районе дома №12.
В связи с этим будут внесены коррективы в работу городского пассажирского транспорта. Троллейбусы маршрута №10, двигаясь из центра города, будут следовать по своему маршруту до остановки «Рязанская таможня», далее – по Московскому шоссе, улицам Юбилейной, Крупской, Народному бульвару и далее по своему обычному маршруту.
Изменения коснутся и маршрутов коммерческих автобусов №№42 и 88:
Маршрутка №42 при движении со стороны Приокского микрорайона будут следовать по своему традиционному маршруту до остановки «Памятник братства по оружию», далее – по Московскому шоссе, улице Юбилейной, далее – по своему маршруту.
Автобусы маршрута №88, двигаясь из центра города, будут следовать до остановки «Бульвар Победы» по своему маршруту, потом – по Народному бульвару, ул. Крупской в прямом и обратном направлениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU