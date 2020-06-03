Проезд по улице Великанова 4 июня будет перекрыт

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:55:30+03:00

Из-за ремонта теплотрассы на один день изменятся маршруты общественного транспорта

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Движение транспорта по улице Великанова 4 июня будет закрыто с 8.00 до 24.00. Как сообщили в администрации Рязани, такие изменения произойдут из-за аварийного ремонта теплосетей в районе дома №12.

В связи с этим будут внесены коррективы в работу городского пассажирского транспорта. Троллейбусы маршрута №10, двигаясь из центра города, будут следовать по своему маршруту до остановки «Рязанская таможня», далее – по Московскому шоссе, улицам Юбилейной, Крупской, Народному бульвару и далее по своему обычному маршруту.

Изменения коснутся и маршрутов коммерческих автобусов №№42 и 88:

Маршрутка №42 при движении со стороны Приокского микрорайона будут следовать по своему традиционному маршруту до остановки «Памятник братства по оружию», далее – по Московскому шоссе, улице Юбилейной, далее – по своему маршруту.

Автобусы маршрута №88, двигаясь из центра города, будут следовать до остановки «Бульвар Победы» по своему маршруту, потом – по Народному бульвару, ул. Крупской в прямом и обратном направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU