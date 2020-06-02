Министр образования рассказала о том, как пройдет в этом году ЕГЭ в Рязанской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T21:19:08+03:00

Пересдать экзамены в случае неудовлетворительной отметки можно будет только через год

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Вечером во вторник, 2 июня, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в рамках прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» ответила на вопросы выпускников рязанских школ и их родителей, касающиеся сдачи ЕГЭ в этом году.

- В этом году для получения аттестата в 9-х и 11-х классах не нужно сдавать экзамены. ЕГЭ проведут только для тех выпускников, которые планируют поступать в вузы, - сообщила Ольга Сергеевна. – По сути ЕГЭ является вступительным экзаменов в вуз. Именно поэтому пересдать экзамен, если учащийся наберет баллы ниже установленного уровня, можно будет только через год. Аттестаты же все выпускники 9-х и 11-х классов получат по итогам промежуточной аттестации, для получения аттестата сдавать экзамены не нужно.

Предусмотрено два экзаменационных периода: основной и дополнительный. Основной пройдет с 3 по 25 июля, дополнительный – с 3 по 8 августа.

29-30 июня состоится пробный экзамен без присутствия на нем учеников, на котором пройдет апробация всех технических устройств и апробация технологии проведения ЕГЭ.

В регионе создан 31 пункт проведения ЕГЭ, из них 29 на базе школ и два на дому.

В Рязанской области экзамен в этом году сдадут порядка 5000 человек – выпускники школ этого года, выпускники прошлых лет и обучающиеся ссузов, которые хотят продолжить свое обучение в высших учебных заведениях.

- Из особенностей этого года нужно отметить то, что ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля, - подчеркнула министр. – Связано это с выполнением распоряжения Роспотребнадзора, согласно которому расстояние между выпускниками на экзамене не должно быть менее полутора метров. Распределение по дням учащихся произойдет до 15 июня – каждому будет сообщено в какой день он должен явиться на экзамен. Продолжительность экзаменов не меняется. Резервные дни предусмотрены для тех, кто не сможет по каким-то объективным причинам явиться на ЕГЭ в основной экзаменационный период.

Подать документы в вуз в этом году можно с 20 июня по 17 августа.

В министерстве работает горячая линия (4912) 51-51-37. Если у кого-то остались вопросы, звоните.

Особенности проведения ЕГЭ в 2020 году в Рязанской области.Онлайн конференция регионального министра образования и молодежной политики Ольги Щетинкиной

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ИСТОЧНИК KP.RU