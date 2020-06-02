2020-06-02T19:43:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области за сутки от коронавируса выздоровели 98 человек

Большинство из них проходило лечение дома
Роман ДОРОФЕЕВ
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Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области вечером во вторник, 2 июня, опубликовала данные о поправившихся от COVID-19 пациентах. За сутки их количество увеличилось 98 человек. 25 из них проходили стационарное лечение.

Всего с начала пандемии в Рязанской области количество выздоровевших достигло 1167 человек. Сюда входят люди, лечившиеся в домашних условиях, а также на базе стационаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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