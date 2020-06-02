В числе лидеров праймериз — участники проекта «ПолитСтартап»

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:05:17+03:00

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«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования. Среди лидеров по одномандатным округам и внутрирегиональной группе — участники кадрового проекта «ПолитСтартап» Юрий Кучаев и Диана Халикова, которые представляли город Рязань и Михайловский район. Всего в этом году в праймериз зарегистрировались почти 90 молодых людей до 35 лет.

Для предпринимателя Юрия Кучаева это не первый опыт участия в партийной процедуре.

- Два года назад проводилось предварительное голосование по выборам в Рязанскую городскую Думу, и мне есть с чем сравнить используемый в этом году онлайн-формат, — отметил он. — Практически со старта нынешней кампании началась эпидемия коронавируса. С людьми получалось общаться только посредством социальных сетей, поскольку все контакты и встречи были запрещены.

Молодой рязанец принимал участие в работе волонтерского центра, посещал пожилых людей, которые оказались в наиболее сложной ситуации, доставлял лекарства, продукты питания.

- Когда началась регистрация на сайте pg.er.ru, мы стали помогать людям это сделать. Конечно, были технические проблемы, поскольку онлайн-голосование — первый такой масштабный опыт для нашей страны. Особенно тяжело было освоить новую технологию старшему поколению, — высказал свое мнение Юрий Кучаев. — Были созданы подробные пошаговые инструкции. Если у кого-то не получалось — созванивались, дистанционно консультировали, выезжали на дом. Мне кажется, что благодаря участию в электронной форме мы смогли повысить компьютерную грамотность пожилых людей, потому что в современном мире мобильные технологии используются практические везде.

Рязанец отметил, что для молодежи онлайн-формат оказался более удобным и комфортным. «Во-первых, это экономит время. Во-вторых, на своем округе я смог привлечь достаточно большое количество молодой аудитории, которая традиционно не любит ходить на избирательные участки», — уточнил предприниматель.

Также Юрий Кучаев рассказал, что много общался еще с одним участником проекта «ПолитСтартап» блогером Дианой Халиковой, которая вошла в тройку лидеров предварительного голосования по избирательному округу №3.

- Конечно, было здорово познакомиться с кандидатами из нашей области и других регионов, — поделилась молодая женщина. — Мне много подсказывал, объяснял какие-то моменты Юрий Кучаев. Кому-то я смогла помочь. Впечатления такие, что за несколько месяцев проделан путь, который многие раньше проходили годами. Мы не просто учились, но и применяли полученные знания на практике.

По словам Дианы Халиковой, была и критика, которая помогла проработать слабые места, взглянуть на себя со стороны и оттолкнуться от этого в развитии.

- В итоге на сегодня есть знания, опыт и понимание, куда двигаться и в каком направлении работать, — подчеркнула лидер предварительного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU