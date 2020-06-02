56 тысяч рязанцев проголосовали за кандидатов праймериз

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:12:20+03:00

Итоги партийной процедуры, которая в этом году проходила в новом формате, подвел лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин

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Завершилось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», которое продолжалось в течение недели. В Рязанской области проголосовало 56 тысяч человек. Среди них молодежь и люди старше 65 лет, представители социально ответственного бизнеса, общественности и просто жители с активной гражданской позицией, которым небезразлична дальнейшая судьба региона.

В первый день на сайте pg.er.ru из-за DDoS-атаки возникли технические проблемы — по этой причине официальный сайт процедуры некоторое время работал с перебоями. При этом ни один бюллетень не был утерян — если человеку пришло уведомление, что он проголосовал, значит, его голос был принят.

«Мы впервые проводили 100% онлайн-голосование по нашей партийной процедуре. Это был определенный вызов. Людям было непросто сначала объяснить, как зарегистрироваться, как участвовать в голосовании. Но благодаря волонтерам и самим кандидатам мы смогли донести до жителей все технические нюансы. В Рязанской области активную гражданскую позицию проявили 56 тысяч человек, почти 6,2% от общего количества избирателей. Это показывает интерес и доверие к процедуре праймериз «Единой России», — отметил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин.

По его словам, регион вошел в пятерку федерального рейтинга. Кроме этого, зарегистрированные кандидаты показали один из самых высоких результатов в части конкуренции внутри округа на депутатские мандаты в стране — 8 человек на одно место.

«Если говорить о кандидатах, то самому молодому 22 года, самому опытному — 73 года. Треть муниципалитетов проголосовало с результатом свыше 10%. В среднем по региону это 6,2%», — продолжил Аркадий Фомин.

Секретарь регионального отделения «Единой России» подчеркнул, что партии важно мнение каждого из кандидатов. «Каждый шел со своими предложениями, идеями, и мы планируем продолжать работать со всеми участниками предварительного голосования с целью их самореализации, вовлечения в избирательную кампанию и встраиванию в подготовку программы», — заключил он.

В числе участников праймериз было зарегистрировано много молодых людей до 35 лет, которые также подали заявки в кадровый проект «ПолитСтартап». Среди них — предприниматель Юрий Кучаев. Рязанец стал лидером электронного предварительного голосования по избирательному округу №20.

«Я практически всю свою жизнь живу в Рязанской области. Мне небезразлична судьба моего родного города и региона. Я вижу то, что есть сложности, есть проблемы, например, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, с благоустройством. У меня есть определенные идеи, как эти проблемы можно решить, и мне показалось, что я могу принести пользу городу, своему району, своим соседям, своим друзьям. Мне эта сфера интересна. Надеюсь, что смогу быть полезен», — поделился Юрий Кучаев.

Окончательные списки кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Рязанской областной Думы будут утверждены на партийной конференции регионального отделения «Единой России», проведение которой запланировано в июле.

Первые итоги предварительного голосования были подведены на онлайн-совещании, которое провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса процедура проходила дистанционно. А также отметил, что изменение формата праймериз позволило партии сэкономить средства, которые были направлены на помощь гражданам и медикам.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак озвучил актуальную статистику предварительного голосования. Средний конкурс — 4,8 человек на место, что выше показателя 2019 года. 40% кандидатов — люди моложе 35 лет, 40% — предприниматели. Волонтерством занимался каждый третий кандидат.

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ИСТОЧНИК KP.RU