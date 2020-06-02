2 Июнь 2020 2020-06-02T16:44:29+03:00

В Рязани создали еще один оперштаб – на этот раз по отоплению. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Рязани создали городской оперативный штаб по подготовке и проведению отопительного сезона 2020-2021 годов, а также по контролю за работой системы энерговодоснабжения города. Соответствующе постановление подписала глава администрации Елена Сорокина.

В состав городского оперштаба вошли 23 человека.

Состав городского оперативного штаба по подготовке и проведению отопительного сезона 2020-2021 годов:

- Бурмистров В.С., замглавы администрации - начальник городского оперштаба;

- Кожин Д.А., и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ - замначальника оперштаба;

- Алтунин Э.В., замнчальника управления энергетики и ЖКХ;

- Харькин Д.Н., начальник отдела энерговодоснабжения и энергосбережения управления энергетики и ЖКХ;

- Семин А.С., начальник сектора тепло и газоснабжения отдела энерговодоснабжения и энергосбережения управления энергетики и ЖКХ - секретарь оперштаба;

- Пронкина Л.И., начальник отдела по контролю за предоставлением ЖКУ и работ по благоустройству Советского района МКУ «УДТ Рязани»;

- Шершнева В.А., начальник отдела по контролю за предоставлением ЖКУ и работ по благоустройству Московского района МКУ «УДТ Рязани»;

- Соколов О.Н., начальник отдела по контролю за предоставлением ЖКУ и работ по благоустройству Железнодорожного района МКУ «УДТ Рязани»;

- Бахарев Р.А., начальник отдела по контролю за предоставлением ЖКУ и работ по благоустройству Октябрьского района МКУ «УДТ Рязани»;

- Рыжук А.Н., главный специалист отдела по благоустройству города;

- Локтионова Л.И., инженер-энергетик МКУ «Дирекция заказчиков объектов социальной сферы»;

- Морозов Н.В., замглавного инженера по производственным вопросам МУП «РГРЭС»;

- Угаров И.Е., главный инженер МУП «РМПТС»;

- Прохин М.М., начальник диспетчерской службы рязанского Водоканала;

- Одиноков М.В., замдиректора Управления по делам ГОЧС Рязани;

- Козуб Т.А., директор МП «АРС»;

- Бурцев А.С., председатель комитета по ЖКХ Рязанской городской Думы (по согласованию);

- Елисеева А.Н., замначальника отдела инспектирования жилищной инспекции Рязанской области (по согласованию);

- Анискин А.В., начальник отдела топливно-энергетического комплекса и энергосбережения министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области (по согласованию);

- Иванчиков М.Е., замглавного инженера по эксплуатации Ново-Рязанской ТЭЦ (по согласованию);

- Вишняков С.В., замгенерального директора - главный инженер АО «Рязаньгоргаз» (по согласованию);

- Лопатин А.А., первый замдиректора - главный инженер Рязаньэнерго (по согласованию);

- Корочкин С.Б., директор Дягилевской ТЭЦ (по согласованию).

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