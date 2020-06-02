Реанимобили и защитные костюмы — «Единая Россия» направляет полмиллиарда рублей на помощь медикам и жителям регионов

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:39:25+03:00

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Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Собранные средства направляют на помощь медучреждениям и врачам, а также жителям в регионах.

«Большинство наших коллег на этот призыв откликнулось. Сбор средств продолжается до сих пор. И сегодня сумма пожертвований и членских взносов составляет 560 миллионов рублей. На эти деньги «Единая Россия» закупает реанимобили с аппаратами ИВЛ, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для врачей», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В наибольшем объеме помощь получают регионы, в которых, по оценкам Минздрава, сложилась непростая эпидемиологическая обстановка.

Президент Владимир Путин, в частности, оценил как тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса в Дагестане. На вопросы с нехваткой средств защиты в республике также указал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе недавнего онлайн-совещания с Андреем Турчаком. Партия уже направила в регион помощь в увеличенном объеме — медикам, работающим с зараженными, передали 3000 защитных костюмов и 10 000 наборов средств индивидуальной защиты. Часть из них пришли в медсанчасть МВД по республике Дагестан. Здесь, в том числе, лечат и тех, кто не служит в полиции.

Кроме того, партия направляет реанимобили со встроенным аппаратом ИВЛ в Республику Алтай, Алтайский край, Карелию, Чувашию, Тыву, Калмыкию, республику Марий-Эл, Адыгею, а также в Курганскую и Псковскую области.

Также во многие регионы направлены наборы средств индивидуальной защиты — маски и перчатки.

Как отметил секретарь регионального отделения партии, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, «Единая Россия» уже больше месяца выделяет средства на борьбу с пандемией коронавируса в стране, оказывает адресную помощь гражданам и медикам.

«В частности, в рамках акции #CпасибоВрачам региональным отделением переданы два автомобиля волонтерам-медикам и больнице имени Семашко. Совместно с одной из крупнейших розничных сетей России для коллективов учреждений здравоохранения было сформировано 550 продуктовых наборов», — сказал он.

Кроме того, депутаты всех уровней поддержали инициативу губернатора и перевели средства на специальный счет для дополнительной материальной поддержки врачей, медперсонала, добавил Аркадий Фомин.

«Также партийцы оказывают волонтерскую помощь — доставляют продукты питания пожилым людям, передают средства защиты в медучреждения и учреждения социальной сферы, компьютеры для дистанционного обучения школьников».

ИСТОЧНИК KP.RU