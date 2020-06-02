Рязанский ЗАГС: Свадьбы остаются под запретом

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:43:22+03:00

На регистрации брака пока могут присутствовать лишь молодожены и фотограф

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Запрет на свадьбы в Рязанской области продлен. Как известно, торжественные регистрации браков в регионе отменили в конце марта. В государственном управлении регионального ЗАГС сообщили, что после 1 июня территориальные отделы ЗАГС и Дворец торжеств продолжают работать в особом режиме.

Государственная регистрация заключения брака проходит строго в назначенное время с соблюдением соответствующих санитарных норм. Присутствовать на церемонии могут лишь молодожены и фотограф. Как говорится в сообщении, такой режим работы продлится «до особого распоряжения».

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ИСТОЧНИК KP.RU