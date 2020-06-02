2 Июнь 2020 2020-06-02T11:34:12+03:00

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По данным оперативной группы по борьбе с распостранением коронавирусной инфекции в Рязанской области, во вторник, 2 июня, COVID-19 подтвердился еще у 72 рязанцев. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 3653 случая заболевания. Сюда входят и выписанные из больниц и скончавшиеся рязанцы.

Наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу 46 лет - 64 года – 1399 человека. Также диагноз подтвердили у 390 детей.

Еще 75 положительных тестов в настоящее время находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с ними общее количество зараженных в Рязанской области составляет 3728 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU