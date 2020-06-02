2020-06-02T11:34:12+03:00
Коронавирус Covid-19

COVID-19 подтвердился еще у 72 рязанцев

Общее число заразившихся достигло 3653 человек
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным оперативной группы по борьбе с распостранением коронавирусной инфекции в Рязанской области, во вторник, 2 июня, COVID-19 подтвердился еще у 72 рязанцев. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 3653 случая заболевания. Сюда входят и выписанные из больниц и скончавшиеся рязанцы.

Наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу 46 лет - 64 года – 1399 человека. Также диагноз подтвердили у 390 детей.

Еще 75 положительных тестов в настоящее время находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с ними общее количество зараженных в Рязанской области составляет 3728 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области увеличилось

Российский оперативный штаб подтвердил смерть двух человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За публикацию интимного фото подруги рязанец ответит по закону
За неделю с укусами клещей к медикам обратились 62 рязанца, из них 24 - дети
COVID-19 подтвердился еще у 72 рязанцев
Еще двое. Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области увеличилось
В Рязанской области поймали двухпудового сома
ГИБДД – о номерах с кодом «662»: Пока никаких документов официально не поступало
В военном Дягилеве полчища крыс атакуют мусорные площадки
Напротив мусорного полигона в Рязани случилось серьезное ДТП
Рязанец помог контрабандисту отправить в Китай ценную древесину на 204 млн рублей
На 44-м году жизни умерла сотрудница музея Рязанского кремля Ирина Долотина
Глава Рязани поздравила с днем рождения Почетного гражданина Наталью Загрину
Юлия Рокотянская передала подарки маленьким рязанцам
Илья Варламов: деревянные дома в Рязани сносят с периодичностью раз в неделю
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку