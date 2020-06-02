ГИБДД – о номерах с кодом «662»: Пока никаких документов официально не поступало
МВД России внесло изменения в приказ №766 от 2017 года «О государственных регистрационных знаках…». Если раньше трехзначные номера могли начинаться только на 1 или 7, то теперь – на любую цифру (кроме 0, конечно).
«На государственных регистрационных знаках транспортных средств <…> допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифры «1 - 9», - так звучит абзац в новой редакции.
«Коммерсант» со ссылкой на собственный источник пишет, что снятие ограничения распространяется на региональные управления ГИБДД не только в Москве и Санкт-Петербурге. Так, например, в Рязанской области, по данным издания, могут появиться транспортные средства с кодом «662».
В ГИБДД по Рязанской области информацию не подтвердили, но и не опровергли:
«Пока никаких документов официально не поступало», - ответили «Комсомолке».
ИСТОЧНИК KP.RU