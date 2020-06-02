ГИБДД – о номерах с кодом «662»: Пока никаких документов официально не поступало

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:04:00+03:00

Ранее федеральные СМИ сообщили, что снятие ограничений на первую цифру кода региона распространяется не только на Москву и Питер

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МВД России внесло изменения в приказ №766 от 2017 года «О государственных регистрационных знаках…». Если раньше трехзначные номера могли начинаться только на 1 или 7, то теперь – на любую цифру (кроме 0, конечно).

«На государственных регистрационных знаках транспортных средств <…> допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифры «1 - 9», - так звучит абзац в новой редакции.

«Коммерсант» со ссылкой на собственный источник пишет, что снятие ограничения распространяется на региональные управления ГИБДД не только в Москве и Санкт-Петербурге. Так, например, в Рязанской области, по данным издания, могут появиться транспортные средства с кодом «662».

В ГИБДД по Рязанской области информацию не подтвердили, но и не опровергли:

«Пока никаких документов официально не поступало», - ответили «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU