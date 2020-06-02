2020-06-02T10:35:13+03:00
Происшествия

Напротив мусорного полигона в Рязани случилось серьезное ДТП

Житель Казахстана на Volkswagen столкнулся с Renault из Подмосковья
Поделиться:
Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:

На Окружной дороге Рязани – 191 километре трассы М5 «Урал» - случилось серьезное ДТП. Напротив полигона для размещения твердых бытовых отходов 1 июня около 20:55 столкнулись Volkswagen Passat и Renault Fluence.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, аварию, по предварительной информации спровоцировал 51-летний житель Республики Казахстан на Volkswagen. Он «не выбрал безопасную скорость движения», и его вынесло на обочину, где и произошло столкновение с Renault 32-летнего жителя Московской области.

Пострадал один человек – 52-летняя пассажирка Volkswagen.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За публикацию интимного фото подруги рязанец ответит по закону
За неделю с укусами клещей к медикам обратились 62 рязанца, из них 24 - дети
COVID-19 подтвердился еще у 72 рязанцев
Еще двое. Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области увеличилось
В Рязанской области поймали двухпудового сома
ГИБДД – о номерах с кодом «662»: Пока никаких документов официально не поступало
В военном Дягилеве полчища крыс атакуют мусорные площадки
Напротив мусорного полигона в Рязани случилось серьезное ДТП
Рязанец помог контрабандисту отправить в Китай ценную древесину на 204 млн рублей
На 44-м году жизни умерла сотрудница музея Рязанского кремля Ирина Долотина
Глава Рязани поздравила с днем рождения Почетного гражданина Наталью Загрину
Юлия Рокотянская передала подарки маленьким рязанцам
Илья Варламов: деревянные дома в Рязани сносят с периодичностью раз в неделю
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку