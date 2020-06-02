Напротив мусорного полигона в Рязани случилось серьезное ДТП

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:35:13+03:00

Житель Казахстана на Volkswagen столкнулся с Renault из Подмосковья

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На Окружной дороге Рязани – 191 километре трассы М5 «Урал» - случилось серьезное ДТП. Напротив полигона для размещения твердых бытовых отходов 1 июня около 20:55 столкнулись Volkswagen Passat и Renault Fluence.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, аварию, по предварительной информации спровоцировал 51-летний житель Республики Казахстан на Volkswagen. Он «не выбрал безопасную скорость движения», и его вынесло на обочину, где и произошло столкновение с Renault 32-летнего жителя Московской области.

Пострадал один человек – 52-летняя пассажирка Volkswagen.

ИСТОЧНИК KP.RU