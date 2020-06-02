2020-06-02T10:51:16+03:00
Недвижимость

В военном Дягилеве полчища крыс атакуют мусорные площадки

Местные жители обращаются к администрации города с просьбой, избавить их от грызунов
Александр РАДЫГИН
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В военном Дягилеве полчища крыс атакуют мусорные площадки. Фото: скриншот с видео Сергея Кузьмичева.В военном Дягилеве полчища крыс атакуют мусорные площадки. Фото: скриншот с видео Сергея Кузьмичева.
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В военном городке Дягилева полчища крыс атакуют мусорные баки. Видео с десятками грызунов снял рязанец Сергей Кузьмичев. Позже ролик появился в группе «Остановим стройку в Дягилевском военном городке!», где аддминистратор так подписал видео:

«Нашествие крыс. Где Нильс с волшебной дудочкой для уничтожения крысиного полчища? Был запрос в администрацию Рязани осенью 2019 года. По ответу, мусорные площадки в городке Дягилево обслуживает «ИП Шишов Олег Владимирович». Волшебная дудочка находится в его ведении. Просим уничтожить крыс, в целях соблюдения санитарных норм и недопущения опасных заболеваний, переносчиками которых являются грызуны».

Полчища крыс в Дягилевском городке.Автор видео: Сергей Кузьмичев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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