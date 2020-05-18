«Эко-Пронск» незаконно собирал с жителей рязанской глубинки деньги за невывоз мусора

18 Май 2020 2020-05-18T22:12:12+03:00

Несколько месяцев мусоровозов не видели в трех селах Скопинского района, но плату региональный оператор собирал исправно

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Жители сел Лопатино, Делехово и Вослебово Скопинского района написали коллективную жалобу в прокуратуру на мусорного оператора ООО «Эко-Пронск».

Прокурорская проверка установила, что в селах Делехово и Лопатино отходы не вывозили с 1 ноября 2019 года по март 2020 года, а в селе Вослебово по улице Школьной вывоз ТКО начался лишь с 4 февраля 2020 года.

Фактически жителям трех сел услуги по вывозу мусора до настоящего времени не оказывали, а мусоровозы не выезжали.

Таким образом, у ООО «Эко-Пронск» не было ни правовых, ни фактических оснований для сбора с населения платы за вывоз отходов.

Жители села Лопатино обратились в ООО «Эко-Пронск» с заявлениями о перерасчете платы, но мусорный оператор не дал никаких письменных разъяснений, а плату за вывоз мусора не перерасчитал, что повлекло нарушение жилищных прав граждан.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура внесла представление в адрес регионального оператора ООО «Эко-Пронск», которое рассмотрено и удовлетворено. В итоге, жителям трех сел плату за вывоз мусора перерасчитали. Кроме того, одно должностное лицо, по результатам проверки, привлечено к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU