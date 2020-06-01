Юлия Рокотянская передала подарки маленьким рязанцам

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:44:28+03:00

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1 июня глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила воспитанников Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Для безопасности, сладкие подарки передали, не контактируя с детьми, а все упаковки предварительно продезинфицировали. Воспитанники центра отметили День защиты детей праздничным чаепитием.

Фото: Рязанская городская Дума.

— Каждому ребенку необходимо больше поводов для радости. Светлые праздничные моменты из детства остаются в памяти человека на всю жизнь, — отметила Юлия Рокотянская. — В этот праздник я хочу пожелать, чтобы все дети были окружены заботой, чувствовали любовь и защиту близких. Сияющие глаза ребят и их веселый смех – самое дорогое, что есть у нас, взрослых!

Фото: Рязанская городская Дума.

НАША СПРАВКА

Рязанский Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции расположен на улице Халтурина. Сейчас здесь находятся 26 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. Это сироты, дети из неблагополучных семей и оставшиеся без попечения родителей, а также дети с педагогической запущенностью и нарушениями эмоционально-волевой сферы.

Специалисты Центра комплексно, в рамках педагогической системы решают вопросы детского неблагополучия. Здесь работает комната психологической разгрузки, тренажерный зал и кабинет ручного труда, дети обучаются, занимаются арттерапией и сказкотерапией, осваивают развивающие и дидактические игры и упражнения.

ИСТОЧНИК KP.RU