2020-06-01T19:34:29+03:00
Политика

«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку

Колонка сама подстраивается под звук разных жанров, например, для тяжелой музыки добавит басы
Поделиться:
Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
Изменить размер текста:

«Ростелеком» открыл продажу Капсулы – умной колонки с голосовым помощником Марусей. Устройство доступно для жителей Центрального федерального округа.

Капсула – многофункциональное устройство, с помощью которого пользователь может не только поговорить с голосовым помощником, узнать прогноз погоды и прослушать свежие новости, но и голосом управлять «Умным домом» и видеосервисом Wink. Кроме того, колонку можно привязать к профилю социальной сети «ВКонтакте» и прослушивать аудиозаписи, а также совершать звонки друзьям. Бонусом к Капсуле идет бесплатная подписка на музыку на 180 дней.

Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Капсула – это, по сути, мозг умного дома. Включить чайник, выключить свет, запустить фильм или позвонить другу – всё это возможно сделать с помощью голосовых команд. Марусю можно попросить даже рассказать ребенку сказку или поиграть в развивающие игры. Да и для поиска фильмов, сериалов или телеканалов, переключения программ и изменения уровня громкости в Wink больше не нужно нажимать кнопки».

Капсула обладает звуком премиум-качества. Мощности в 30W хватит даже для большого помещения. Колонка сама подстраивается под звук разных жанров, например, для тяжелой музыки добавит басы. Узнать все подробности и приобрести умную колонку Капсула можно на сайте компании.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Рязани поздравила с днем рождения Почетного гражданина Наталью Загрину
Юлия Рокотянская передала подарки маленьким рязанцам
Илья Варламов: деревянные дома в Рязани сносят с периодичностью раз в неделю
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку
В тяжелом состоянии находятся 27 больных коронавирусом рязанцев
Рязанец Сергей Лебедев перебрался на должность начальника следственного департамента
Стали известны лидеры предварительного голосования
Актуальные сервисы на Едином портале госуслуг к Международному дню защиты детей
Тесты на антитела начали делать в Рязанском кожвендиспансере
Октябрьский суд Рязани рассмотрел 12 дел о нарушении самоизоляции
В первую неделю лета изменится расписание рязанских электричек
География пандемии: где выявили коронавирус в Рязанской области на 1 июня
На два муниципальных маршрута в Рязани добавили технику
С 1 июня рязанцы стали получать выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
В Сасовском районе перевернулась «десятка», в которой ехали шесть человек
Гидрометцентр предупредил о паводках на рязанских реках
С 1 июня для рязанцев вновь увеличили социальную дистанцию
Премьера сериала «Чики» состоится 4 июня в Wink и на more.tv
Главврач ОКБ в Рязани рассказал о тестах на антитела к коронавирусу
Коронавирус подтвердили у всех 73 условно зараженных рязанцев
На 90-м году жизни скончался бывший клирик Рязанской епархии Варнава
Рязанский хлебозавод №1 оштрафовали за нарушение закупок
Аркадий Фомин рассказал Дмитрию Медведеву об итогах электронного голосования
В десяти районах Рязанской области 1 июня отключат электричество