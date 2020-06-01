2020-06-01T15:03:34+03:00
Общество

На два муниципальных маршрута в Рязани добавили технику

Интервал троллейбуса №1 должен был сократиться до 10 минут, но данные ГЛОНАСС это не подтверждают
Антон КОНОВАЛОВ
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На маршрутках №41 льготы больше не действуют. В отличие от троллейбусов №1, которых стало больше. Фото: администрация Рязани.На маршрутках №41 льготы больше не действуют. В отличие от троллейбусов №1, которых стало больше. Фото: администрация Рязани.
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1 июня в Рязани по троллейбусному маршруту №1 и автобусному №7 пустили дополнительную технику. Она призвана сократить интервалы движения и взять на себя пассажиров, потерявших право льготного проезда в маршрутках №41 и №88.

За выходом на линию «единичек» проследили зампред областного правительства Евгений Беленецкий и заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.

«Интервал движения по пути следования «Соборная площадь – Забайкальская улица» теперь не будет превышать 5-10 минут», - заявили в пресс-службе администрации Рязани, рассказывая о событии.

По данным ГЛОНАСС, представленным regionbus62.ru, на момент публикации новости на маршруте №1 работало четыре троллейбуса с интервалом до 20 минут. Ранее в администрации анонсировали выход еще девяти единиц электротранспорта. Под №7 должны начать курсировать еще три больших автобуса.

«Управлению транспорта поручено осуществлять ежедневный мониторинг наполняемости машин и, при необходимости, увеличивать количество техники на линии», - пишет admrzn.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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