В Сасовском районе перевернулась «десятка», в которой ехали шесть человек
В субботу, 30 мая, примерно в 21.10 в Сасовском районе на дороге, соединяющей райцентр с поселком Кадом, произошло смертельное ДТП.
43-летний житель Сасова, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны села Устье, не правильно выбрал безопасную скорость в сложных погодных условиях. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Смертельные травмы в ДТП получила 54-летняя пассажирка. Также медицинская помощь потребовалась водителю и еще четырем его пассажирам (детям в возрасте 11 и 13 лет, мужчина в возрасте 33 и 40 лет).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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