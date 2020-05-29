В Новомичуринске спешивший на вызов таксист вылетел на детскую площадку

29 Май 2020 2020-05-29T14:45:53+03:00

Перед этим его автомобиль зацепил припаркованную Lada Kalina

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В среду, 27 мая, в городе Новомичуринске Рязанской области иномарка Chevrolet вылетела на детскую площадку, расположенную между домами 43 и 44 микрорайона «Д» и снесла две пары качелей.

Издательство «Пресса» сообщает, что водитель иномарки оказался таксистом. Он спешил на вызов. Прежде чем вылететь на площадку, машина зацепила припаркованную Lada Kalina.

Приводятся слова местных жителей:

- Дочь вышла покататься на велосипеде вокруг дома и говорит, что еле успела отскочить на тротуар.

- В тот момент на площадке были моя внучка с подружкой, дети чудом остались живы.

После случившегося водитель скрылся с места аварии. Однако уж вскоре его автомобиль с характерными повреждениями был обнаружен в одном из соседних дворов. На водителя составлен административный протокол об оставлении места ДТП.

Также сообщается, что 28 мая нарушитель пришел в учреждение, отвевающее за благоустройство двора, и пообещал собственноручно восстановить качели.

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Автоавария произошла на территории Михайловского района (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU