Два грузовика и три легковых автомобиля – смертельное ДТП на рязанской трассе
В четверг, 28 мая, в 11.30 произошло массовое ДТП на 212-м километре трассы Р-22 «Каспий» на территории Михайловского района Рязанской области. По предварительной информации установлено, что 34-летний житель Московской области, управляя седельным тягачом Scania, не заметил остановившиеся перед запрещающим сигналом светофора попутные автомобили.
На скорости грузовик врезался в ВАЗ-2104, который в свою очередь отскочил в ВАЗ-2106. Далее по цепочке произошли еще удары в легковую иномарку Skoda и грузовик DAF.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2104 – 47-летний житель Рязанской области погиб. 32-летняя пассажирка ВАЗ-2106 получила травмы.
На месте автоаварии работают сотрудники дорожной полиции. Организовано реверсивное движение.
Фото с места ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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