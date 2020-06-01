Главврач ОКБ в Рязани рассказал о тестах на антитела к коронавирусу

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:16:10+03:00

В ОКБ после проверки сотрудников планируют тестировать на антитела всех желающих.

Изменить размер текста: A A

В рязанской Областной клинической больнице приступили к тестированию на антитела к коронавирусной инфекции. Проверяют пока только медиков на передовой: по сообщению минздрава, первыми сдали кровь те, кто работал в «красной зоне» в конце апреля. Кроме того, исследование провели для медперсонала поликлиники, выезжавшего к пациентам для забора мазков.

Метод иммуноферментного анализа (ИФА) показывает наличие и уровень антител в крови. По словам главного врача ОКБ Дмитрия Хубезова, он позволяет определить ответ организма на коронавирус, в отличие от полимеразной цепной реакции, помогающей понять, болен ли человек на данный момент.

«Человек мог переболеть с температурой и с тяжелыми осложнениями, но иммунитета к заболеванию не получить. Другой же перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, а антитела в крови сформируются. Для организации работы в ОКБ нам важно знать о результатах», - цитирует Хубезова пресс-служба минздрава.

Специалисты ожидают, что доступ к тестированию у всех желающих появится тогда, когда проверят всех сотрудников медучреждения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский минздрав рекламирует платное тестирование на антитела к COVID-19

Стоимость такого исследования составляет 2500 рублей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU