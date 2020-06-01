Рязанский хлебозавод №1 оштрафовали за нарушение закупок
В Рязани рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении МП «Хлебозавод №1». Специалисты антимонопольной службы установили, что предприятие во время закупок с марта по декабрь 2019 года неоднократно вносило изменения в план, но не размещало в ЕИС электронный документ, содержащий перечень внесенных изменений.
«Такие действия являются административным правонарушением, в связи с чем МП «Хлебозавод №1 города Рязани» привлечено к административной ответственности», - говорится в сообщении.
Как рассказали в УФАС, предприятие с января 2020 года прекратило нарушать закон и в полном объеме стало размещать сведения о закупочной деятельности. При рассмотрении дела данный факт учли и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, по решению властей в начале 2020 года убыточный хлебозавод №3 присоединили к прибыльному хлебозаводу №1. Часть сотрудников были уволены. Таким образом чиновники захотели облегчить конкуренцию с другими пекарнями (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU