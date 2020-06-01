В десяти районах Рязанской области 1 июня отключат электричество

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:38:18+03:00

Плановые работы на энергооборудовании проходят в соответствии с графиком энергетиков

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1 июня в десяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Спасский район:

- Старая Рязань, село Панино, деревня Горки, город Спасск-Рязанский — с 04:00 до 14:00.

Пронский район:

- село Октябрьское — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Залипяжье, село Истье, деревня Ласково, деревня Медвежье, деревня Ямы — с 09:00 до 16:00.

Кораблинский район:

- деревня Рябиновка — с 06:50 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Алешня, деревня Войнюково, село Горяйново, деревня Зеленино, деревня Ларино, деревня Мантурово, село Ногино, деревня Баграмово — с 09:00 до 17:00;

- село Константиново — с 10:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Копаново, село Сасыкино — с 09:00 до 17:00;

- деревня Погари, деревня Салаур, село Занино-Починки, деревня Павловка, село Наследничье, деревня Нарезка, село Аделино, деревня Ореховка, деревня Некрасовка, деревня Крыловка, деревня Сергиевка, деревня Смирновка, деревня Красный Хутор, поселок Ольховка, деревня Сергиевка-2, деревня Свердловка, село Илебники, село Лубонос, деревня Мунор — с 09:30 до 10:00;

- село Ерахтур, село Куземкино, деревня Макшеево, деревня Мордасово, деревня Ладышкино, село Рубецкое — с 10:00 до 13:00.

Сараевский район:

- село Новобокино, село Муравялнка — с 09:00 до 17:00.

Сасовский район:

- село Каргашино, село Кобяково, поселок 12 лет Октября — с 09:30 до 16:00;

- село Бастаново, село Барашево, деревня Старое Амесьево — с 10:30 до 16:00.

Захаровский район:

- деревня Новое Пронинское — с 10:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Ласково — с 10:00 до 16:00.

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