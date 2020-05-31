2020-05-31T18:21:49+03:00
Происшествия

Из-за упавшего дерева несколько рязанских домов остались без электричества

На место ЧП выехали аварийные службы
Роман КАРПОВ
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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31 мая из-за порывистого ветра во время грозы в рязанском микрорайоне Приокский дерево упало на электрические провода. После ЧП, случившегося в районе дома №23/9 по улице Энгельса, несколько близлежащих строений остались без электроэнергии.

При этом в пресс-службе администрации областного центра сообщили, что на место происшествия на место выехала дежурная группа городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Работы по распиловке дерева были завершены в 15.30. Угрозы для жизни горожан нет. В ближайшее время дерево будет убрано с территории двора управляющей компании», - сообщили в администрации.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что из-за ливня, прошедшего в первой половине дня, была затоплена проезжая часть на Первомайском проспекте.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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