Из-за упавшего дерева несколько рязанских домов остались без электричества
31 мая из-за порывистого ветра во время грозы в рязанском микрорайоне Приокский дерево упало на электрические провода. После ЧП, случившегося в районе дома №23/9 по улице Энгельса, несколько близлежащих строений остались без электроэнергии.
При этом в пресс-службе администрации областного центра сообщили, что на место происшествия на место выехала дежурная группа городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«Работы по распиловке дерева были завершены в 15.30. Угрозы для жизни горожан нет. В ближайшее время дерево будет убрано с территории двора управляющей компании», - сообщили в администрации.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что из-за ливня, прошедшего в первой половине дня, была затоплена проезжая часть на Первомайском проспекте.
Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU