2020-05-31T16:41:11+03:00
Происшествия

После ливня в Рязани затопило Первомайский проспект

В самом центре города автомобили были вынуждены преодолевать потоки воды
Роман Карпов
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Фото: RZN_life.Фото: RZN_life.
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31 мая в Рязани после ливня затопило проезжую часть на Первомайском проспекте. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

Последствия ливня в Рязани.

На этих кадрах видно, что система водоотведения не справилась с огромным количеством осадков, выпавшим за небольшой промежуток времени. В результате одна из главных и самых оживленных улиц города стала походить на реку.

Напомним, что накануне ГУ МЧС РФ по Рязанской области выпустило метеопредупреждение в котором сообщило о грядущем ливне, грозе и усилении ветра до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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