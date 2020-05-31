После ливня в Рязани затопило Первомайский проспект

31 Май 2020 2020-05-31T16:41:11+03:00

В самом центре города автомобили были вынуждены преодолевать потоки воды

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31 мая в Рязани после ливня затопило проезжую часть на Первомайском проспекте. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/782301" frameborder="0"></iframe> Последствия ливня в Рязани.

На этих кадрах видно, что система водоотведения не справилась с огромным количеством осадков, выпавшим за небольшой промежуток времени. В результате одна из главных и самых оживленных улиц города стала походить на реку.

Напомним, что накануне ГУ МЧС РФ по Рязанской области выпустило метеопредупреждение в котором сообщило о грядущем ливне, грозе и усилении ветра до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU