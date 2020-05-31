2020-05-31T15:28:25+03:00
Политика

«Единая Россия» проверила качество сданных в Рязанской области соцобъектов

В ходе депутатского контроля лидер региональных единороссов Аркадий Фомин посетил школу и дом культуры в селе Ерахтур
Поделиться:
Фото: «Единая Россия».Фото: «Единая Россия».
Изменить размер текста:

29 мая секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного законодательного собрания Аркадий Фомин посетил с рабочей поездкой Шиловский район. В рамках депутатского контроля вместе с жителями он выехал в село Ерахтур, где в прошлом году была построена новая школа и капитально отремонтирован дом культуры.

Обновление учреждения стало возможным благодаря партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Сделано многое – отремонтирован фасад, покрашены стены зрительного зала, заменены полы и кресла. Благотворительный фонд «Забота» выделил средства на оформление сцены.

- Клуб – центр притяжения жителей, работают объединения, коллективы художественной самодеятельности. Но есть и сложность. Как сообщили местные жители, небольшая часть фасада нуждается в замене. Будем разговаривать с подрядчиком и добиваться решения проблемы, – отметил Аркадий Фомин после осмотра здания ДК.

Ерахтурская школа – большая и современная тоже является важным социальным объектом. Здесь учится 90 детей. Учебное заведение оснащено в соответствии с требованиями, в том числе по доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Аркадий Фомин вместе с директором Мариной Аксеновой осмотрел кабинеты, обустройство территории учебного заведения. Здесь также есть замечания и вопросы к подрядчику.

- Депутатский и общественный контроль объекта не должен заканчиваться после его сдачи. Важно наблюдать во время эксплуатации, оперативно реагировать в случае возникновения проблем и добиваться гарантийного ремонта, – подчеркнул лидер рязанских единороссов. – Спасибо активной позиции жителей и местного руководства, которым не все равно. Вместе мы добьемся исправления всех недочетов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После ливня в Рязани затопило Первомайский проспект
«Единая Россия» проверила качество сданных в Рязанской области соцобъектов
Обновлены данные по количеству зараженных COVID-19 в районах Рязани
377 детей заразились коронавирусом в Рязанской области
Рязанский «Форум древних городов» в 2020 году пройдет онлайн
В Рязанской области СOVID-19 заразились уже больше 3500 человек
Рязанцам предложат выбрать, какие дороги отремонтировать в первую очередь
Власти Рязани прокомментировали снос дома, в котором жил Константин Симонов
В юбилей Великой Победы в Рязани сносят дом Константина Симонова
Круизы по Оке в черте Рязанской области отменили из-за обмеления реки
Под Рязанью аист убил хищную ласку, которая воровала зимой у него еду
Глава рязанского УМВД может перейти на руководящую должность в Москве
В Рязанской области выявили еще 74 случая заражения коронавирусом. Всего – 3432 человек
Директором Рязанской ГРЭС назначен Эдуард Сурнин
Коронавирус в Рязани и области, 30 мая 8.30: на наличие инфекции проверяют 2114 человек