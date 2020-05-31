«Единая Россия» проверила качество сданных в Рязанской области соцобъектов

31 Май 2020 2020-05-31T15:28:25+03:00

В ходе депутатского контроля лидер региональных единороссов Аркадий Фомин посетил школу и дом культуры в селе Ерахтур

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29 мая секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного законодательного собрания Аркадий Фомин посетил с рабочей поездкой Шиловский район. В рамках депутатского контроля вместе с жителями он выехал в село Ерахтур, где в прошлом году была построена новая школа и капитально отремонтирован дом культуры.

Обновление учреждения стало возможным благодаря партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Сделано многое – отремонтирован фасад, покрашены стены зрительного зала, заменены полы и кресла. Благотворительный фонд «Забота» выделил средства на оформление сцены.

- Клуб – центр притяжения жителей, работают объединения, коллективы художественной самодеятельности. Но есть и сложность. Как сообщили местные жители, небольшая часть фасада нуждается в замене. Будем разговаривать с подрядчиком и добиваться решения проблемы, – отметил Аркадий Фомин после осмотра здания ДК.

Ерахтурская школа – большая и современная тоже является важным социальным объектом. Здесь учится 90 детей. Учебное заведение оснащено в соответствии с требованиями, в том числе по доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Аркадий Фомин вместе с директором Мариной Аксеновой осмотрел кабинеты, обустройство территории учебного заведения. Здесь также есть замечания и вопросы к подрядчику.

- Депутатский и общественный контроль объекта не должен заканчиваться после его сдачи. Важно наблюдать во время эксплуатации, оперативно реагировать в случае возникновения проблем и добиваться гарантийного ремонта, – подчеркнул лидер рязанских единороссов. – Спасибо активной позиции жителей и местного руководства, которым не все равно. Вместе мы добьемся исправления всех недочетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU