377 детей заразились коронавирусом в Рязанской области

31 Май 2020 2020-05-31T14:14:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 31 мая обновил данные по возрастному составу заболевших. Напомним, что совокупно с начала пандемии в регионе выявили 3581 случай COVID-19. Сюда входят 3508 человек с подтвержденным диагнозом и 73 человека с первым положительным тестом.

Количество заболевших детей возросло до 377 человек. А в лидерах по количеству заболевших по-прежнему находится возрастная группа 46 лет - 64 года – 1349 человек.

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 1222 человека;

- от 46 до 64 лет – 1349 человека;

- от 65 до 80 лет – 445 человек;

- старше 80 лет – 115 человек;

- дети – 377 человека (17 дней; 3 недели; четверо по 1; двое по 3; двое по 6; 8; двое по 9 месяцев; тридцать пять по 1 году; шестнадцать по 2; пятнадцать по 3; восемнадцать по 4; двадцать один по 5; двадцать по 6; двадцать один по 7; двадцать восемь по 8; шестнадцать по 9; восемнадцать по 10; двадцать шесть по 11; двадцать пять по 12 лет; семнадцать по 13; двадцать по 14; двадцать шесть по 15; двадцать один по 16; двадцать один по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозом:

- от 18 до 45 лет – 34 человек;

- от 46 до 64 лет – 21 человек;

- от 65 до 80 лет – 7 человек;

- старше 80 лет – 3 человека;

- дети – 8 человек (7 и 8 лет, двое по 10 лет, 12 и 15 лет и двое по 16 лет).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU