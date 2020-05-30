2020-05-30T18:58:37+03:00
Общество

В юбилей Великой Победы в Рязани сносят дом Константина Симонова

Занимаются уничтожением памяти о великой войне, по всей видимости, городские и областные власти
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Фото: В юбилей победы в Рязани начали сносить дом Константина СимоноваФото: В юбилей победы в Рязани начали сносить дом Константина Симонова
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Рязани начали сносить дом, в котором жил писатель Константин Симонов. Об этом сообщается в группе «ВООПИиК Рязань». Речь идет о доме №14 по улице Садовой.

«В 2017 году это здание подожгли сразу с нескольких сторон. Сносит здание ООО «Монолит». Они прямо сейчас уничтожают историю не только Рязани, но и всей нашей страны...» - говорится в сообщении всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Отметим, что в 2019 году начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев отказал Рязанскому ВООПИиК в постановке дома Симонова под охрану.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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