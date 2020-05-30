Директором Рязанской ГРЭС назначен Эдуард Сурнин

30 Май 2020 2020-05-30T10:10:40+03:00

Новый руководитель станции начинал свой путь в энергетике от машиниста-обходчика до главного инженера

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30 мая управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов назначил на должность директора Рязанской ГРЭС Эдуарда Сурнина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГРЭС.

Напомним, предыдущий директор станции Павел Тимофеев, по соглашению сторон оставил должность в конце февраля 2020 года.

ДОСЬЕ «КП»

Эдуард Геннадьевич Сурнин родился в 1977 году в городе Воткинск, Республика Удмуртия.

В 1999 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции».

Свой карьерный путь в энергетике начал в 1997 году на Красноярской ГРЭС-2. За 22 года работы прошел трудовой путь от машиниста-обходчика по котельному оборудованию до главного инженера. Руководящие должности занимает с 2006 года. В разные годы работал в структурах «Сахалинэнерго» и «ДГК».

С октября 2018 года работал в должности заместителя главного инженера-начальника Производственного Управления ПАО «ОГК-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU