Директором Рязанской ГРЭС назначен Эдуард Сурнин
30 мая управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов назначил на должность директора Рязанской ГРЭС Эдуарда Сурнина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГРЭС.
Напомним, предыдущий директор станции Павел Тимофеев, по соглашению сторон оставил должность в конце февраля 2020 года.
ДОСЬЕ «КП»
Эдуард Геннадьевич Сурнин родился в 1977 году в городе Воткинск, Республика Удмуртия.
В 1999 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции».
Свой карьерный путь в энергетике начал в 1997 году на Красноярской ГРЭС-2. За 22 года работы прошел трудовой путь от машиниста-обходчика по котельному оборудованию до главного инженера. Руководящие должности занимает с 2006 года. В разные годы работал в структурах «Сахалинэнерго» и «ДГК».
С октября 2018 года работал в должности заместителя главного инженера-начальника Производственного Управления ПАО «ОГК-2».
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ИСТОЧНИК KP.RU