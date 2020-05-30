30 Май 2020 2020-05-30T09:06:16+03:00

Коронавирус в Рязани и области, 30 мая 8.30: на наличие инфекции проверяют 2114 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В регионе к этому моменту известно о 3358 случаях заражения COVID-19

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Согласно последней информации оперативной рабочей группы по состоянию на 30 мая 08:30, в Рязани и области зарегистрировали 3358 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся 74 положительных теста.

В целом на 08:30 поступила информация о 9744 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под медицинским наблюдением находятся 2114 человек. Прошли обследование 7630 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU