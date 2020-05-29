На площади Ленина в Рязани ограничат движение на две недели

29 Май 2020 2020-05-29T17:58:21+03:00

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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что в связи с проведением капитального ремонта на теплосетях с 8.00 1 июня до 0.00 15 июня будет ограничено движение на площади Ленина в Рязани. Речь идет об участке пересечения Первомайского проспекта с улицей Сенной. Перекроют две из трех полос по направлению движения в сторону площади Победы и две из трех полос в сторону площади Ленина.

В связи с проведением работ изменятся маршруты движения городского транспорта:

- троллейбусы маршрута №2 при движении из микрорайона Песочня следуют до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной, затем снова по своему маршруту;

- троллейбусы маршрута №16, автобусы маршрутов №№15, 24 следуют до остановки «пл. Мичурина» по своему маршруту, далее по улицам Есенина, Ленина, Соборной, затем снова по своим маршрутам;

- автобусы маршрутов №№4, 20 при движении из микрорайона Песочня следуют до остановки «пл. Театральная» по своим маршрутам, далее по улицам Ленина, Соборной, затем по своим маршрутам;

- автобусы маршрута №16 при движении из микрорайона Песочня следуют до остановки «Городская больница №4» по своему маршруту, далее по улицам Ленина, Соборной, затем по своему маршруту.

- автобусы маршрута №34 при движении из микрорайона Песочня следуют до остановки «пл. Театральная» по своему маршруту, далее по улицам Ленина, Соборная, затем снова по своему маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU