В Рязани бесследно исчез десантник-контрактник
К поискам 22-летнего исчезнувшего десантника-контрактника Владислава Печерских подключился отряд «Лиза Alert Рязань». О местонахождении военнослужащего неизвестно с 11 мая этого года.
Приметы: рост 172 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые короткие, глаза карие.
Одет: черная длинная куртка, белая водолазка, темно-серые джинсы, черные кроссовки.
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ИСТОЧНИК KP.RU