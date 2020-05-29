На улице Есенина неизвестный сбил на переходе двух женщин и скрылся
Госавтоинспекция ищет очевидцев инцидента
Фото: УГИБДД по Рязанской области.
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29 мая на улице Есенина в Рязани неизвестный водитель на своем автомобиле сбил двух женщин и скрылся с места ДТП. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, инцидент произошел у дома №112 около 10:40.
Женщины пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате наезда они получили ссадины и ушибы. Медики осмотрели пострадавших на месте случившегося.
Чтобы установить автомобиль и управлявшего им нарушителя, полицейские призывают очевидцев ДТП позвонить по номеру 8(4912)29-74-54.
ИСТОЧНИК KP.RU