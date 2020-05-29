Сергей Перминов: Опыт антикризисного управления бизнесом важен для партии

29 Май 2020 2020-05-29T13:55:33+03:00

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Порядка 40% участников предварительного голосования «Единой России» в этом году — представители малого и среднего бизнеса. Это больше, чем в предыдущем году, на 10%. Заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов отметил, что решение предпринимателей идти в политику — особенно на фоне пандемии коронавируса — важная тенденция для законотворческой деятельности.

— Предварительное голосование проходит в непростое для России время. И решение представителей бизнеса участвовать в нем — очень ответственное. Предприниматели получили опыт антикризисного управления, который, несомненно, станет для них подспорьем в политической деятельности. Он позволит менять законодательство таким образом, чтобы оно более эффективно работало на задачу поддержки и развития бизнеса и регионах, и в нашей стране в целом, — сказал Сергей Перминов.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» смогла объединить людей, которые не просто неравнодушны, но и обладают опытом реальной работы в ситуации кризиса — это, в свою очередь, определяет вектор развития партии.

Среди кандидатов-бизнесменов — молодые предприниматели. К примеру, в Рязанской области один из участников праймериз — 32-летний Юрий Кучаев. С 2018 года — индивидуальный предприниматель, развивает основанное прадедом семейное дело — пчеловодство. В период пандемии вошел в волонтерский центр «Единой России», оказывает адресную помощь нуждающимся и учреждениям социальной сферы. В том числе поддержал волонтеров-медиков — передал в кол-центр мед, собранный на семейных пасеках.

Другой участник предварительного голосования — финалист всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», член Ассоциации молодых предпринимателей Максим Стрельцов. Возглавляет экспертный совет при правительстве Рязанской области, в задачи которого входят разработка и реализация прорывных проектов для региона.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 25 по 31 мая — полностью в онлайн-формате. Больше 1,2 миллиона человек зарегистрировались на сайте предварительного голосования в качестве выборщиков, еще шесть тысяч — как кандидаты.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU