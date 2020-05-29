2020-05-29T13:42:45+03:00
Общество

В почтовое обращение вышла марка в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина

Они поступили в продажу по всему региону в количестве 7,5 тысяч почтовых блоков
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В почтовое обращение вышла марка в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина.В почтовое обращение вышла марка в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина.
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В почтовое обращение вышла марка в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Рязани.

Марка выпущена при содействии администраций связи-стран членов РСС (Регионального содружества связи) в серии «Деятели искусств». Блок марок состоит из 15 штук, номиналом по 54 рубля каждая, размер марки 30х40 мм.

«Напочтовых марках изображаются люди, делами которых славится эта страна.Поэт Сергей Есенин – наш знаменитый земляк. Уверен, что почтовые марки с его изображением, благодаря Почте России, быстро разлетятся по всему миру»,- отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Марки с изображением С.А. Есенина поступили в продажу в Рязанские отделения Почты России по всему региону в количестве 7,5 тысяч почтовых блоков.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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