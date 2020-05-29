2020-05-29T13:52:19+03:00
Общество

Елена Сорокина поздравила рязанских выпускников с окончанием школы

Глава городской администрации пожелала молодым людям идти вперед и достигать поставленных целей, не бояться перемен, найти свое место в жизни и занятие по душе
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила всех выпускников с окончанием школы.

— Дорогие друзья! Сегодня – радостный и одновременно грустный день, сегодня для всех выпускников 2020 года прозвенит последний звонок. Пролетели чередой школьные годы, многое пройдено и прожито: уроки и домашние задания, контрольные и ответы у доски, первые школьные друзья и симпатии, первый самый мудрый и добрый учитель.

Этот год выдался непростым. Вы много и упорно трудились и заслужили праздник и традиционный Последний звонок с торжественной линейкой. Но, к сожалению, сейчас мы все переживаем сложный период из-за пандемии. Поэтому все праздничные мероприятия вынуждены преобразовать так, чтобы не навредить вам, вашим родным и близким.

Я от всего сердца поздравляю вас, дорогие ребята, с этим чудесным днем! Пусть, несмотря ни на что, он будет радостным и запоминающимся. Я желаю вам идти вперед и достигать поставленных целей, не бояться перемен, найти свое место в жизни и занятие по душе. Крепкого здоровья, сил и всего только самого хорошего! Все обязательно получится!

Поздравление главы администрации Елены Сорокиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
География пандемии: где выявили коронавирус в Рязанской области на 29 мая
Суд арестовал рязанца, подозреваемого в убийстве родителей
Губернатор Любимов призвал наказывать рязанцев, нарушающих самоизоляцию
В Рязани бесследно исчез десантник-контрактник
На улице Есенина неизвестный сбил на переходе двух женщин и скрылся
В Новомичуринске спешивший на вызов таксист вылетел на детскую площадку
Рязанские следователи помогли ветерану войны с капитальным ремонтом его дома
В Рязани появилось ток-шоу, на котором обсудили проблемы бизнеса в период пандемии
Сергей Перминов: Опыт антикризисного управления бизнесом важен для партии
Рязанская журналистка Марина Комиссарова: «У папы подтвердили COVID-19, он умер…»
В почтовое обращение вышла марка в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина
Елена Сорокина поздравила рязанских выпускников с окончанием школы
В УРТ закончилась проверка - выявлены многочисленные нарушения
В Рязани отменят льготы на еще одном городском маршруте
В Рязани на месяц изменится движение автобусов и маршруток
В рязанской трассе Nissan вылетел в кювет – погиб водитель