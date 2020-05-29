29 Май 2020 2020-05-29T13:36:03+03:00

В УРТ закончилась проверка - выявлены многочисленные нарушения.

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В Управлении рязанского троллейбуса завершили проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Ее результаты 29 мая представили заместителю главы администрации Владимиру Бурмистрову.

По итогам контрольных мероприятий в МУПе выявили следующие нарушения:

- несоблюдение правил проведения закупочных процедур;

- нарушение требований к штатному расписанию;

- ошибки в организационно-распорядительных документах и другие.

Владимир Бурмистров указал руководству предприятия и управлению транспорта на необходимость «незамедлительного принять меры, направленные на повышения качества и результативность работы».

Кроме того, на предприятии проведут оптимизацию численности руководящего состава, а ответственных лиц привлекут к установленной законом ответственности.

Напомним, по данным городской администрации, один из руководителей МУП «УРТ» Алексей Розвезев покинул должность замдиректора еще 6 мая (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU