В УРТ закончилась проверка - выявлены многочисленные нарушения
В Управлении рязанского троллейбуса завершили проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Ее результаты 29 мая представили заместителю главы администрации Владимиру Бурмистрову.
По итогам контрольных мероприятий в МУПе выявили следующие нарушения:
- несоблюдение правил проведения закупочных процедур;
- нарушение требований к штатному расписанию;
- ошибки в организационно-распорядительных документах и другие.
Владимир Бурмистров указал руководству предприятия и управлению транспорта на необходимость «незамедлительного принять меры, направленные на повышения качества и результативность работы».
Кроме того, на предприятии проведут оптимизацию численности руководящего состава, а ответственных лиц привлекут к установленной законом ответственности.
Напомним, по данным городской администрации, один из руководителей МУП «УРТ» Алексей Розвезев покинул должность замдиректора еще 6 мая (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU