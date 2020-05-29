В рязанской трассе Nissan вылетел в кювет – погиб водитель
28 мая на автодороге «Рязань-Пронск-Скопин» случилось смертельное ДТП. Автомобиль Nissan Tiana около 20.00 вылетел с дороги между деревней Мамоново и Пронском.
За рулем иномарки был 27-летний житель Пронского района. По предварительной информации областного УМВД, он по неназванной причине не справился с управлением. В результате сам водитель скончался от полученных травм, а его 22-летняя пассажирка доставлена в медицинское учреждение.
Всего за сутки в пяти ДТП два человека погибли, пять пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU