В рязанской трассе Nissan вылетел в кювет – погиб водитель

29 Май 2020 2020-05-29T12:12:18+03:00

Жертвой ДТП стал житель Пронского района, в больницу доставили его пассажирку

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28 мая на автодороге «Рязань-Пронск-Скопин» случилось смертельное ДТП. Автомобиль Nissan Tiana около 20.00 вылетел с дороги между деревней Мамоново и Пронском.

За рулем иномарки был 27-летний житель Пронского района. По предварительной информации областного УМВД, он по неназванной причине не справился с управлением. В результате сам водитель скончался от полученных травм, а его 22-летняя пассажирка доставлена в медицинское учреждение.

Всего за сутки в пяти ДТП два человека погибли, пять пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU