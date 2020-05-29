В Рязанской области сообщили еще о 75 случаях заражения коронавирусом
29 мая в Рязанской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 75 человек. По информации опергруппы при региональном правительстве, официальное число зараженных достигло 3358 человек.
Кроме того, за минувшие сутки у 74 человек тест на COVID-19 также оказался положительным. Пока анализы находятся на повторном исследовании Роспотребнадзора, они числятся условно зараженными. Вместе с ними в Рязанской области известно о 3432 случаях коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU