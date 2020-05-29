2020-05-29T11:19:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области сообщили еще о 75 случаях заражения коронавирусом

Новых положительных тестов – 74, они на подтверждении в Роспотребнадзоре
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 мая в Рязанской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 75 человек. По информации опергруппы при региональном правительстве, официальное число зараженных достигло 3358 человек.

Кроме того, за минувшие сутки у 74 человек тест на COVID-19 также оказался положительным. Пока анализы находятся на повторном исследовании Роспотребнадзора, они числятся условно зараженными. Вместе с ними в Рязанской области известно о 3432 случаях коронавирусной инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани на месяц изменится движение автобусов и маршруток
В рязанской трассе Nissan вылетел в кювет – погиб водитель
В Рязанской области сообщили еще о 75 случаях заражения коронавирусом
Любимов: Дежурных групп в детсадах Рязани пока не будет, запрещает Роспотребнадзор
Ушел из жизни кандидат экономических наук Андрей Игнатьев
В Рязани увековечат память о встрече горожан с Борисом Пастернаком
На пятницу и выходные прогнозируют дожди и грозы
В «Рязанском доме белого аиста» у нелетной пары вылупились двое птенцов
«Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс — они защитят права работника «на удаленке»
Инфекционист больницы Семашко ответил на вопросы о коронавирусе
Рязанские депутаты сделали выбор в пользу строительства учреждений образования
В выходные изменится расписание рязанских электричек
Юлия Рокотянская: «Рязанцы ждут благоустроенных дворов, отремонтированных дорог, новых детских садов, школ, спортивных и культурных объектов»
Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьера в Wink и more.tv
В Старожилове рассказали о предполагаемом убийце родителей
В холодильнике у рязанского фитнес-тренера нашли 53 грамма наркотиков
Завотделением «ковидной» больницы Семашко в Рязани проведет трансляцию
Два грузовика и три легковых автомобиля – смертельное ДТП на рязанской трассе
РМПТС спишет рязанцам ранее начисленные пени
География коронавируса в Рязанской области 28 мая продолжила расширяться
Коронавирус в Рязанской области окончательно закрепился в возрастной группе 46-64
Любимов пожурил рязанцев за игнорирование масочного режима