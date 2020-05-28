На пятницу и выходные прогнозируют дожди и грозы
Рязанский гидрометцентр рассказал о погоде 29 мая и опубликовал предварительный прогноз на 30-31 мая. Метеорологи сделали вывод, что ни дня в конце текущей недели не обойдется без дождя.
Небольшой дождь в пятницу ожидают как по области, так и в Рязани, кратковременные осадки предвидятся в субботу и воскресенье. Местами грозы. Погода будет облачная с прояснениями.
Температура воздуха 29 мая +9…+14°С ночью +22…+27ºС днем, в субботу буквально на градус теплее, а в последний день календарной весны уже прохладнее: +8…+13°С в темное время суток и 14…19ºС в светлое.
ИСТОЧНИК KP.RU