2020-05-28T20:09:01+03:00
Общество

На пятницу и выходные прогнозируют дожди и грозы

В пятницу и субботу температура будет подниматься выше +25, а в воскресенье не доберется до отметки +20
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Рязанский гидрометцентр рассказал о погоде 29 мая и опубликовал предварительный прогноз на 30-31 мая. Метеорологи сделали вывод, что ни дня в конце текущей недели не обойдется без дождя.

Небольшой дождь в пятницу ожидают как по области, так и в Рязани, кратковременные осадки предвидятся в субботу и воскресенье. Местами грозы. Погода будет облачная с прояснениями.

Температура воздуха 29 мая +9…+14°С ночью +22…+27ºС днем, в субботу буквально на градус теплее, а в последний день календарной весны уже прохладнее: +8…+13°С в темное время суток и 14…19ºС в светлое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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