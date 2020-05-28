2020-05-28T19:59:36+03:00
Дом. Семья

В «Рязанском доме белого аиста» у нелетной пары вылупились двое птенцов

Наблюдать за жизнью семейства теперь могут все желающие из любого уголка мира
Татьяна БАДАЛОВА
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Камера в вольере расположена таким образом, что вся жизнь в гнезде как на ладони.Камера в вольере расположена таким образом, что вся жизнь в гнезде как на ладони.
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Сразу два птенца с разрывом в один день вылупились у нелетной пары аистов, которые вот уже два месяца живут в «Рязанском доме белого аиста». Напомним, они приехали из дружественного нам псковского «Дома белого аиста». Руслана и Гоша образовали пару еще там, при этом самец отбил возлюбленную у более молодого и неопытного соперника, которому вначале симпатизировала Руслана. Живя бок-о-бок с соседями, пара не размножалась, а оказавшись в комфортных условиях отдельного вольера в удалении от других птиц, дала потомство. 3 мая в гнезде специалисты центра реинтродукции нашли два яйца, еще через пару дней – третье.

Первый птенец вылупился 27 мая, второй в 4 утра 28 мая. Как нам сообщил орнитолог «Рязанского дома белого аиста» Антон Барановский, оба малыша здоровы, ведут себя активно и хорошо кушают.

- Я видел, как родители давали им курицу, крупные куски так и остались лежать в гнезде, но мелочь должны были съесть, - рассказывает Антон Валерьевич..

Сейчас семью нельзя ни в коем случае беспокоить.

Но у всех, кому интересна жить этой пары, кто хочет увидеть, как появится на свет третий птенец, есть возможность сделать это. С помощью партнеров - ГК «Зеленый сад» и компании МТС в вольере установлена камера, с которой ведется круглосуточная трансляция.

Подключиться к ней вы можете, пройдя по ссылке: http://109.94.179.177:555/opKU6U9o?container=mjpeg&stream=main

Также возможно подключение через соцсеть ВКонтакте по ссылке

https://vk.cc/auFuFM

Вся самая свежая информация о жизни аистов собрана в сообществе «Рязанского дома белого аиста» https://vk.com/club192963814, куда мы приглашаем всех наших читателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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