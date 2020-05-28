«Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс — они защитят права работника «на удаленке»

28 Май 2020 2020-05-28T19:41:01+03:00

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Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросу совершенствования трудового законодательства, поручил подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Они, в частности, должны регламентировать дистанционную работу и все ее аспекты.

Соответствующие изменения подготовили депутаты «Единой России» в Госдуме. Сейчас экспертную оценку документу дают в Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов России. Общественные приемные партии в регионах в свою очередь завершают опрос на тему нарушения трудовых прав граждан. Его итоги также учтут при составлении итогового текста поправок.

«Новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией, в будущем будут только развиваться. В этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан. Безусловно, мы должны делать это, учитывая мнение трудовых коллективов и предпринимателей, являющихся работодателями», — сказал Дмитрий Медведев.

Поправки защитят права сотрудников, работающих удаленно. Основные характеристики дистанционной работы — выполнение обязанностей вне офиса и взаимодействие с работодателем через интернет. Предлагается, чтобы всеми документами — вплоть до листка нетрудоспособности — руководство и сотрудники могли обмениваться удаленно. В отдельных случаях — например, при предоставлении декретного отпуска — заказными письмами. По мнению авторов поправок, это должно быть закреплено в трудовом договоре о дистанционной работе — его тоже предложено заключать онлайн.

«Поправками предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника «на удаленке». Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график. При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий — когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или вне графика — работник сможет на них не реагировать. В случае острой необходимости — например, какой-либо чрезвычайной ситуации — сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия — и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно», — пояснил один из авторов поправок, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он также сообщил, что внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь.

Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова считает, что пандемия короновируса внесла серьезные коррективы жизнь россиян не только в плане отдыха, но и работы.

«Мы все в той или иной мере попробовали работать дистанционно и на себе испытали все плюсы и минусы такого режима работы. Уверена, что после снятия ограничений работа «на удаленке» будет более востребована как среди работников, так и среди работодателей. На сегодняшний день остается много вопросов, не проработанных в трудовом законодательстве. Считаю, что поправки, разработанные «Единой Россией», помогут решить все спорные моменты и защитить права граждан», — отметила Татьяна Панфилова.

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ИСТОЧНИК KP.RU