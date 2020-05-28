Инфекционист больницы Семашко ответил на вопросы о коронавирусе
И.о. заведующего инфекционным отделением больницы им. Семашко в Рязани Владимир Гришин в прямом эфире ответил на вопросы о коронавирусе. Несколько раз за трансляцию из уст специалиста звучал призыв при появлении симптомов обращаться в поликлинику по месту жительства.
- Первыми симптомами, как правило, являются общая слабость, недомогание, утомляемость, повышение температуры – с первых дней не всегда до высоких значений, до 37 градусов с десятыми, а затем лихорадка начинает нарастать. Также это потеря обоняния, чувства вкуса, - рассказал доктор.
По словам Гришина, почти все тяжелые пациенты в его отделении с большим запозданием обратились за медицинской помощью, поэтому важно делать это своевременно. С другой стороны, паниковать и бить во все колокола без повода тоже не нужно.
Специалист признал, что в регионе по-прежнему напряженная ситуация с вирусологическими исследованиями:
- Все лаборатории загружены, работают на пределе, и бывают задержки с выдачей результатов, - сказал Гришин.
Золотым стандартом диагностики, по его словам, является компьютерная томография. Она позволяет в течение нескольких часов определиться с диагнозом и тактикой ведения больного.
- Самостоятельно не записывайтесь на это исследование. Там тоже есть определенные показания, и все должно быть проведено только по назначению лечащего врача, - предостерег Гришин.
Кроме того, инфекционист рассказал об уже накопленном опыте работы с «ковидными» пациентами. В частности, об изменении у них свойств крови:
- Видим на наших больных и читаем научные статьи, что при средне-тяжелых и тяжелых формах заболевания действительно нарушается микроциркуляция, возрастает риск тромбозов, изменяются свойства крови. Для предотвращения осложнений мы всем больным для профилактики вводим низкомолекулярный гепарин.
Коснулись во время прямого эфира и темы антител – защищают ли они от повторного заражения. Владимир Гришин ответил, что да, защищают, но этот иммунитет наверняка не будет стойким – не более одного эпидсезона. Впрочем, исследования продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU