Инфекционист больницы Семашко ответил на вопросы о коронавирусе

28 Май 2020 2020-05-28T20:10:21+03:00

Он рассказал о действиях при появлении симптомов инфекции, о самих симптомах, а также о лечении, диагностике заболевания и антителах

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И.о. заведующего инфекционным отделением больницы им. Семашко в Рязани Владимир Гришин в прямом эфире ответил на вопросы о коронавирусе. Несколько раз за трансляцию из уст специалиста звучал призыв при появлении симптомов обращаться в поликлинику по месту жительства.

- Первыми симптомами, как правило, являются общая слабость, недомогание, утомляемость, повышение температуры – с первых дней не всегда до высоких значений, до 37 градусов с десятыми, а затем лихорадка начинает нарастать. Также это потеря обоняния, чувства вкуса, - рассказал доктор.

По словам Гришина, почти все тяжелые пациенты в его отделении с большим запозданием обратились за медицинской помощью, поэтому важно делать это своевременно. С другой стороны, паниковать и бить во все колокола без повода тоже не нужно.

Специалист признал, что в регионе по-прежнему напряженная ситуация с вирусологическими исследованиями:

- Все лаборатории загружены, работают на пределе, и бывают задержки с выдачей результатов, - сказал Гришин.

Золотым стандартом диагностики, по его словам, является компьютерная томография. Она позволяет в течение нескольких часов определиться с диагнозом и тактикой ведения больного.

- Самостоятельно не записывайтесь на это исследование. Там тоже есть определенные показания, и все должно быть проведено только по назначению лечащего врача, - предостерег Гришин.

Кроме того, инфекционист рассказал об уже накопленном опыте работы с «ковидными» пациентами. В частности, об изменении у них свойств крови:

- Видим на наших больных и читаем научные статьи, что при средне-тяжелых и тяжелых формах заболевания действительно нарушается микроциркуляция, возрастает риск тромбозов, изменяются свойства крови. Для предотвращения осложнений мы всем больным для профилактики вводим низкомолекулярный гепарин.

Коснулись во время прямого эфира и темы антител – защищают ли они от повторного заражения. Владимир Гришин ответил, что да, защищают, но этот иммунитет наверняка не будет стойким – не более одного эпидсезона. Впрочем, исследования продолжаются.

okb_semashko_rzn Ответы на вопросы подписчиков о коронавирусе

ИСТОЧНИК KP.RU