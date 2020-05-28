Юлия Рокотянская: «Рязанцы ждут благоустроенных дворов, отремонтированных дорог, новых детских садов, школ, спортивных и культурных объектов»

28 Май 2020 2020-05-28T16:49:24+03:00

В 2019 году комплексно отремонтировано 17 дворовых территорий, воплощено в жизнь 24 проекта местных инициатив

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На заседании 28 мая председатель Рязанской городской Думы представила отчет о результатах деятельности в 2019 году

- Все решения городская Дума принимает с учетом мнения рязанцев, с участием депутатов организована система многоуровневого контроля за ходом реализации всех проектов - от муниципальных до национальных - отметила Юлия Рокотянская.

В 2019 году комплексно отремонтировано 17 дворовых территорий, воплощено в жизнь 24 проекта местных инициатив. В рамках проекта «Доступная парковка» оборудовано 20 новых парковок, появилось более 200 дополнительных машино-мест. Депутатские комиссии участвовали в приемке отремонтированных участков дорог, дворовых территорий, проектов местных инициатив, обустроенных парковочных пространств.

В 2019 году были внесены изменения в Устав, приняты новые Правила благоустройства Рязани, новая система наград и поощрений муниципального образования, а также порядок регулирования установки мемориальных досок в городе.

Для противодействия коррупции в городской Думе сформирована комиссия по контролю за соблюдением законодательства, была проведена 271 антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов.

Для развития международного сотрудничества главой муниципального образования подписаны соглашения о партнерских отношениях между Рязанью, Алессандрией (Италия) и Генуей (Италия). Эти соглашения позволили активизировали совместные мероприятия, обмен делегациями, развитие сотрудничества между муниципалитетами и регионами. Рязанской городской Думой было принято решение об участии города Рязани в создании Ассоциации древних городов.

Юлия Рокотянская напомнила о ситуации вокруг строительства школы в районе Лесопарка. По итогам общественных обсуждений городская Дума поддержала мнение большинства рязанцев. Теперь для строительства школы запланирован другой участок - в районе ручья Быстрец.

Подробно глава муниципального образования остановилась на выполнении пожеланий горожан, озвученных в ходе проведения публичных слушаний по проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Если обычно от рязанцев поступало около 25 предложений, то по бюджету 2019 года поступило 362 предложения.

Жители города были услышаны, все предложения максимально учтены в трехлетнем бюджете. Если в 2018 году на реализацию предложений граждан из городского бюджета было направлено 83 млн. рублей, то в 2019 году – 390 млн. рублей. Предложения, прозвучавшие на публичных слушаниях по формированию бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, также не останутся без внимания. Вопросы их реализации будут рассматриваться по мере исполнения бюджета.

- Все депутаты, представители различных фракций в своей работе во главу угла ставили интересы избирателей, - отметила Юлия Рокотянская. - Люди ждут от нас конкретных результатов: благоустроенных дворов, отремонтированных дорог, новых детских садов, школ, спортивных и культурных объектов. Мы обязаны сделать всё, чтобы их ожидания оправдались.

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ИСТОЧНИК KP.RU