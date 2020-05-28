28 Май 2020 2020-05-28T10:25:01+03:00

За жизнью аистов из Рязани начали следить в прямом эфире на федеральном канале.

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У обитателей специализированного центра под Рязанью – двух аистов – произошло счастливое событие. Об этом сообщает телеканал ТВЦ.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как пара обживается после переезда из Псковской области. На новом месте ей, судя по всему, понравилось. И вот Руслана и Георгий - так зовут птиц - обзавелись потомством. Один птенец уже вылупился - за процессом можно было наблюдать в прямом эфире, а на днях должны подоспеть еще двое.

Смотреть за онлайн-трансляцией: http://109.94.179.177:555/opKU6U9o?container=mjpeg&stream=main

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ИСТОЧНИК KP.RU