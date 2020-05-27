Николай Любимов: регион получит 58,3 миллиона рублей дотаций в связи с COVID-19

27 Май 2020 2020-05-27T21:51:37+03:00

Об этом губернатор сказал на очередном совещании с главами администраций ряда муниципальных образований

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Глава региона в ходе видеоселекторного совещания 27 мая обсудил с руководителями ряда районов и городских округов актуальные вопросы и проблемы развития территорий, текущую ситуацию в экономике и социальной сфере, реализацию мер по борьбе с распространением COVID-19, поддержке бизнеса и граждан. Об этом сообщил сайт регионального органа власти.

Любимов отметил, что по поручению Владимира Путина регионы получат дополнительную финансовую помощь - первый транш уже распределен. В Рязанскую область поступят 58,3 миллиона рублей дотаций. Средства пойдут на частичную компенсацию снижения поступлений доходов в бюджет в этом году. Также их потратят на покрытие дополнительных расходов, связанных с предотвращением распространения коронавируса.

Рязанский губернатор считает, что по сравнению с другими регионами сильного снижения темпов развития экономики и соответственно бюджетных расходов удалось избежать благодаря принятию поэтапных решений по возобновлению работы предприятий базовых отраслей.

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ИСТОЧНИК KP.RU