Рязанские предприниматели смогут воспользоваться кредитными каникулами
Как рассказал руководитель Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства Алексей Исковских, его сотрудники предоставляют займы субъектам малого предпринимательства Рязанской области. Также Фонд принимает заявки от предпринимателей, желающих воспользоваться законом о кредитных каникулах. Исковских рассказал:
- На сегодняшний день ей воспользовались 32 заемщика на общую сумму порядка тридцати миллионов рублей Мы получаем их где-то по пять-шесть еженедельно и рассматриваем в течение одного дня. Этой мерой предприниматели смогут воспользоваться по сентябрь включительно. Также мы не прекращали выдачу займов в период самоизоляции и предоставили их тридцать на сумму 45 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU