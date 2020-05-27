Рязанские предприниматели смогут воспользоваться кредитными каникулами

27 Май 2020 2020-05-27T18:14:01+03:00

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Как рассказал руководитель Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства Алексей Исковских, его сотрудники предоставляют займы субъектам малого предпринимательства Рязанской области. Также Фонд принимает заявки от предпринимателей, желающих воспользоваться законом о кредитных каникулах. Исковских рассказал:

- На сегодняшний день ей воспользовались 32 заемщика на общую сумму порядка тридцати миллионов рублей Мы получаем их где-то по пять-шесть еженедельно и рассматриваем в течение одного дня. Этой мерой предприниматели смогут воспользоваться по сентябрь включительно. Также мы не прекращали выдачу займов в период самоизоляции и предоставили их тридцать на сумму 45 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU