2020-05-27T20:08:47+03:00
Коронавирус Covid-19

25 рязанцев, вылечившись от COVID-19, покинули больницы

Общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 850 человек
Антон ВОХЕЧ
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Еще у 25 человек отлегло от сердца - угроза здоровью миновала.Еще у 25 человек отлегло от сердца - угроза здоровью миновала.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 850 человек. При этом большинство из них проходили стационарное лечение. Оперативная рабочая группа правительства Рязанской области сообщила о том, что 27 мая из лечебных учреждений выписались 25 человек.

А тем временем сотрудников станции скорой медицинской помощи из Рязани, заявивших в прямом эфире федерального телеканала об отсутствии «путинских» выплат, теперь вызывают на допросы в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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