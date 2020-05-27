25 рязанцев, вылечившись от COVID-19, покинули больницы
С начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 850 человек. При этом большинство из них проходили стационарное лечение. Оперативная рабочая группа правительства Рязанской области сообщила о том, что 27 мая из лечебных учреждений выписались 25 человек.
А тем временем сотрудников станции скорой медицинской помощи из Рязани, заявивших в прямом эфире федерального телеканала об отсутствии «путинских» выплат, теперь вызывают на допросы в правоохранительные органы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU